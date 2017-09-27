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22:12 | Футбол — Лига чемпионов

За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

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На 18-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА "Манчестер Юнайтед" ошиблись шведские арбитры, наказавшие хозяев поля 11-метровым ударом. Фактически решение принял один из дополнительных ассистентов, работающий у ворот Игоря Акинфеева. Ему показалось, что Георгий Щенников нарушил правила в единоборстве с Генрихом Мхитаряном. В итоге "МЮ" получил право выполнить пенальти. Счет удвоился. (Александр БОБРОВ)

Сергей Хусаинов: "Какой пенальти?! Мхитарян упал так же, как Дзагоев с Хабаровском"

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Voin13

А третий гол)))))!!!! Бяреза веткой махнула и мимо!))) это уровень ЛЧ как и типокоманда в целом)))

22:40

Ралпачан Фляйшманъ

"гораздо более честный пенальти чем было в португалии", "чистый пеналь" - это верх аналитики, я считаю)) игра рукой в штрафной - это фигня, а когда армянин в ногах путается в штрафной - это жуткое нарушение)) ну ладно, вернула карма за Хабаровск, теперь посмотрим, как она мхытаряну отплатит.

22:39

Voin13

Уважаемый Владимир Владимирович, надо вкладывать деньги не в роскосмос и в иже с ним всякие структуры, а в конюшню!!!! Они за первый тайм уже на границе с галактикой)))))) ржака а не матч. Надеюсь ещё 2-3 залетить Игоряну за шкирку

22:37

Странник-777

ki вполне честный пенальти - щенников до мяча не добрался и сбил ногу соперника.....................................+100500 Пеналь - без вопросов. До мяча не дотянулся, а игрока завалил...

22:36

Знаток1964

Tribunal Z Матч не пробовал внимательно смотреть?.......ЦСКА сегодня так напуганы соперником ,что не видят где у него ворота стоят. О каком там левом пенали рассуждаешь, Дилетант?

22:36

Boooom

Чистый пеналь

22:35

Odissevs

Сволочня европейская.

22:35

sancesz

ki вполне честный пенальти - щенников до мяча не добрался и сбил ногу соперника. гораздо более честный пенальти чем было в португалии.//////////////К окулисту сходи!

22:34

Voin13

Обраточка из Португалии прилетела))

22:34

Jean4

Пенальти на 100% "липовый", такие даже в РФПЛ в ворота противников политпроекта не ставят. Начудили здесь судьи, ответка за пеналь в Португалии?

22:34

ki

вполне честный пенальти - щенников до мяча не добрался и сбил ногу соперника. гораздо более честный пенальти чем было в португалии.

22:28

Tribunal Z

А что видеоповторы для арбитров не работают в Лиге Чемпионов? Чего то я не понимаю, вроде как начали применять их.... ЕСЛИ ЦСКА ПРОТЕСТ НЕ ПОДАСТ НА ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНАЛЬТИ ТО Я БУДУ РЖАТЬ, на него плюют, а клуб только утирается

22:27

SportF@n

все могут ошибаться, в прошлой игре судья ошибся в пользу цска, в этой - против. Равновесие восстановлено. Беда, что и без этого левого пеналя мю накидал бы пару-тройку

22:25

Знаток1964

Знатно....ДИНАМО Москва потрепала игроков КОНЮШНИ......те сегодня в памперсах против МЮ играют......Смешно слушать комментатора который на 37 минуте матча уверяет всех доверчивых слушателей , что ЦСКА спасется.....c 0-3

22:25

mikele

за бабки гинера

22:23

pitpen09

За что назначен ЦСКА в ЛЧ

22:16