За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

На 18-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" ошиблись шведские арбитры, наказавшие хозяев поля 11-метровым ударом. Фактически решение принял один из дополнительных ассистентов, работающий у ворот Игоря Акинфеева. Ему показалось, что Георгий Щенников нарушил правила в единоборстве с Генрихом Мхитаряном. В итоге "МЮ" получил право выполнить пенальти. Счет удвоился. (Александр БОБРОВ)
Сергей Хусаинов: "Какой пенальти?! Мхитарян упал так же, как Дзагоев с Хабаровском"
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:2 19' Антони Марсьяль (пенальти) @AnthonyMartial pic.twitter.com/KNsWC60hqz– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
Voin13
А третий гол)))))!!!! Бяреза веткой махнула и мимо!))) это уровень ЛЧ как и типокоманда в целом)))
22:40
Ралпачан Фляйшманъ
"гораздо более честный пенальти чем было в португалии", "чистый пеналь" - это верх аналитики, я считаю)) игра рукой в штрафной - это фигня, а когда армянин в ногах путается в штрафной - это жуткое нарушение)) ну ладно, вернула карма за Хабаровск, теперь посмотрим, как она мхытаряну отплатит.
22:39
Voin13
Уважаемый Владимир Владимирович, надо вкладывать деньги не в роскосмос и в иже с ним всякие структуры, а в конюшню!!!! Они за первый тайм уже на границе с галактикой)))))) ржака а не матч. Надеюсь ещё 2-3 залетить Игоряну за шкирку
22:37
Странник-777
ki вполне честный пенальти - щенников до мяча не добрался и сбил ногу соперника.....................................+100500 Пеналь - без вопросов. До мяча не дотянулся, а игрока завалил...
22:36
Знаток1964
Tribunal Z Матч не пробовал внимательно смотреть?.......ЦСКА сегодня так напуганы соперником ,что не видят где у него ворота стоят. О каком там левом пенали рассуждаешь, Дилетант?
22:36
Boooom
Чистый пеналь
22:35
Odissevs
Сволочня европейская.
22:35
sancesz
ki вполне честный пенальти - щенников до мяча не добрался и сбил ногу соперника. гораздо более честный пенальти чем было в португалии.//////////////К окулисту сходи!
22:34
Voin13
Обраточка из Португалии прилетела))
22:34
Jean4
Пенальти на 100% "липовый", такие даже в РФПЛ в ворота противников политпроекта не ставят. Начудили здесь судьи, ответка за пеналь в Португалии?
22:34
ki
вполне честный пенальти - щенников до мяча не добрался и сбил ногу соперника. гораздо более честный пенальти чем было в португалии.
22:28
Tribunal Z
А что видеоповторы для арбитров не работают в Лиге Чемпионов? Чего то я не понимаю, вроде как начали применять их.... ЕСЛИ ЦСКА ПРОТЕСТ НЕ ПОДАСТ НА ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНАЛЬТИ ТО Я БУДУ РЖАТЬ, на него плюют, а клуб только утирается
22:27
SportF@n
все могут ошибаться, в прошлой игре судья ошибся в пользу цска, в этой - против. Равновесие восстановлено. Беда, что и без этого левого пеналя мю накидал бы пару-тройку
22:25
Знаток1964
Знатно....ДИНАМО Москва потрепала игроков КОНЮШНИ......те сегодня в памперсах против МЮ играют......Смешно слушать комментатора который на 37 минуте матча уверяет всех доверчивых слушателей , что ЦСКА спасется.....c 0-3
22:25
mikele
за бабки гинера
22:23
pitpen09
За что назначен ЦСКА в ЛЧ
22:16