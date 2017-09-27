За что назначен пенальти в ворота ЦСКА?

На 18-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" ошиблись шведские арбитры, наказавшие хозяев поля 11-метровым ударом. Фактически решение принял один из дополнительных ассистентов, работающий у ворот Игоря Акинфеева. Ему показалось, что Георгий Щенников нарушил правила в единоборстве с Генрихом Мхитаряном. В итоге "МЮ" получил право выполнить пенальти. Счет удвоился. (Александр БОБРОВ)

Сергей Хусаинов: "Какой пенальти?! Мхитарян упал так же, как Дзагоев с Хабаровском"

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"