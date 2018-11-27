Руй Витория: "Важнее клуба ничего нет. "Бенфика" превыше всего"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии" считает, что самое важное в матче против немецкого клуба - проявить свою сплоченность на поле и за его пределами. Он также добавил, что сфокусирован на победе.

- Я сфокусирован на том, чтобы "Бенфика" побеждала - приводит официальный сайт УЕФА слова Витории. – Важнее клуба ничего нет. "Бенфика" превыше всего. Самое важное завтра в том, чтобы "Бенфика" проявила свою сплоченность на поле и за его пределами.

В Лиге чемпионов "Бавария" занимает 1-е место в группе E, имея в активе 10 очков после четырех туров. "Бенфика" располагается на третьей строчке, набрав 4 очка.

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