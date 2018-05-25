Руслан Нигматулин: "Для "Ливерпуля" финал Лиги чемпионов - прыжок выше головы"

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с "СЭ" сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

- Нас ожидает интересный финал, встречаются самая титулованная и одна из самых титулованных команд в истории Лиги Чемпионов. Правда, "Ливерпуль" в последнее время не блистал на евроарене, за исключением финала ЛЕ в сезоне 2015/16, как раз, когда пришел Клопп, - сказал Нигматуллин. - Мне кажется, что в современной истории мерсисайдцев выход в финал-уже прыжок выше головы. По крайней мере, на данный момент. "Реал" же за 4 предыдущих сезона трижды выигрывал ЛЧ, команду Зидана можно назвать специалистами по выступлениям в решающих матчах. Предположу, что "Реал" победит, пусть Салах и компания будут этому активно препятствовать.

- Кто, на ваш взгляд, проявит себя в финале ярче: Роналду или Салах?

- Встреча Криштиану Роналду и Салаха станет вишенкой на торте финала в Киеве. Кульминационные моменты карьеры Роналду, наверное, уже позади, хотя он еще в фаворе. Салах же сейчас выступает на очень высоком уровне и, может быть, сможет забраться еще выше. От того, кто победит в самом матче, будет зависеть, кто из лидеров двух клубов победит в личном противостоянии. Мое мнение – победит "Реал", но для Салаха это не будет препятствием для яркого выступления. Мохамед сделает все возможное для того, чтобы его клуб победил, и, если ему это удастся, то египтянин сделает серьезную заявку на "Золотой мяч".

- Как вы думаете, с каким счетом закончится финал?

- Я думаю, что будет 2:1 в пользу "Реала". (Иван ТОРОПЦЕВ)

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".