15:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" пропустил 6 безответных голов от ПСВ в Юношеской лиге УЕФА

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ПСВ разгромил "Ростов" в матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА - 6:0. Два мяча футболисты ростовчан провели в свои ворота.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"РОСТОВ" (Россия) - ПСВ - 0:6 (0:4)

Голы: Риго, 7 (0:1). Риго, 11 (0:2). Данелс, 22 (0:3). Сухомлинов, 30 - в свои ворота (0:4). Скамакка, 49 (0:5). Свиридов, 60 - в свои ворота (0:6).

"Ростов": Айдаров, Забродин, Карнута (Наполов, 46), Тананеев, Свиридов, Нескромный, Вебер (Черкасов, 67), Мкртчян, Дулаев (Петров, 84), Сухомлинов, Соловьев. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Felix BARSA

Подход к воспитанию резервов разный, Ростову еще надо все наладить,а ПСВ уже все отлажено,они продают свои таланты по всем клубам,вот отсюда и счет...

16:59

Thomas_Boy

Питерские и московитые решалы и тут гадят Народной Команде. Сухомлинова и Свиридова подкупили.

16:55

Ю.Ю.

С нетерпением жду комментарии ВОПРЕКИ. Кто-то ведь виноват))

16:43

ELO16

разница в классе налицо ... с другой стороны спарринг нужен такой, будет стимул для роста

16:18

wedes

Юношеский космос.

16:14

Тот самый Зануда

Молодцы,в чужие не забить,так хоть в свои.))

16:10

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