"Ростов" пропустил 6 безответных голов от ПСВ в Юношеской лиге УЕФА

ПСВ разгромил "Ростов" в матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА - 6:0. Два мяча футболисты ростовчан провели в свои ворота.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

2-й тур

Группа D

"РОСТОВ" (Россия) - ПСВ - 0:6 (0:4)

Голы: Риго, 7 (0:1). Риго, 11 (0:2). Данелс, 22 (0:3). Сухомлинов, 30 - в свои ворота (0:4). Скамакка, 49 (0:5). Свиридов, 60 - в свои ворота (0:6).

"Ростов": Айдаров, Забродин, Карнута (Наполов, 46), Тананеев, Свиридов, Нескромный, Вебер (Черкасов, 67), Мкртчян, Дулаев (Петров, 84), Сухомлинов, Соловьев.