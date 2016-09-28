"Ростов" пропустил 6 безответных голов от ПСВ в Юношеской лиге УЕФА

ПСВ разгромил "Ростов" в матче 2-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА - 6:0. Два мяча футболисты ростовчан провели в свои ворота.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
2-й тур
Группа D
"РОСТОВ" (Россия) - ПСВ - 0:6 (0:4)
Голы: Риго, 7 (0:1). Риго, 11 (0:2). Данелс, 22 (0:3). Сухомлинов, 30 - в свои ворота (0:4). Скамакка, 49 (0:5). Свиридов, 60 - в свои ворота (0:6).
"Ростов": Айдаров, Забродин, Карнута (Наполов, 46), Тананеев, Свиридов, Нескромный, Вебер (Черкасов, 67), Мкртчян, Дулаев (Петров, 84), Сухомлинов, Соловьев.
Felix BARSA
Подход к воспитанию резервов разный, Ростову еще надо все наладить,а ПСВ уже все отлажено,они продают свои таланты по всем клубам,вот отсюда и счет...
16:59
Thomas_Boy
Питерские и московитые решалы и тут гадят Народной Команде. Сухомлинова и Свиридова подкупили.
16:55
Ю.Ю.
С нетерпением жду комментарии ВОПРЕКИ. Кто-то ведь виноват))
16:43
ELO16
разница в классе налицо ... с другой стороны спарринг нужен такой, будет стимул для роста
16:18
wedes
Юношеский космос.
16:14
Тот самый Зануда
Молодцы,в чужие не забить,так хоть в свои.))
16:10