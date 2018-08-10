Романцева удивило отсутствие Глушакова в старте в матче с ПАОК

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что его удивило отсутствие в стартовом составе московской команды капитана Дениса Глушакова в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3). По его мнению, полузащитник пригодился бы команде, так как в играх подобного уровня стоит делать ставку не на молодежь, а на опытных футболистов.

– Не удивило, что в запасе оказался Глушаков, которого не так давно команда выбрала капитаном?

– Удивило. Денис провел матч на скамейке запасных. Но ответ на вопрос, почему он на ней оказался, знает только главный тренер. Думаю, если Глушаков был бы здоров, то его опыт и характер пригодились бы в этот вечер "Спартаку".

– В Салониках всю встречу провели необстрелянные Максименко и Ломовицкий, а на замену выходил Тимофеев. Давая шанс молодежи, Каррера рисковал?

– В вопросах определения состава тренер всегда рискует. Но только он знает, в каком состоянии находится каждый футболист. Возможно, Каррера хотел дать молодым попробовать себя на таком уровне. Хотя обычно в матчах подобного ранга ставка делается на опытных бойцов. А на сегодня в распоряжении главного тренера "Спартака" таких хватает.

– Три пропущенных мяча вновь ставят вопрос о качестве игры защитников "Спартака"?

– И не только их. Да, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Боккетти и Жиго сыграли не лучшим образом, ошибались в выборе позиции, теряли мячи. Но оборона – дело не только их одних, а всех игроков. И если мяч оказывается в твоих воротах, то помешать этому, еще на пути к ним, должен был кто-то из партнеров. Чего в действиях спартаковцев не просматривалось. (Александр ЛЬВОВ)

Олег Романцев: "Глушаков пригодился бы "Спартаку" в Салониках"