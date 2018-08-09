Роман Павлюченко: "В следующем матче фаворитом будет "Спартак", он точно пройдет ПАОК"

Бывший форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал результат матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и ПАОК (2:3).

- Первый тайм провели ужасно, хотя начали хорошо, было все как надо, забили два гола, после чего я думал, что игра сделана, - цитирует ТАСС Павлюченко. - ПАОК дома обычно агрессивен, много атакует, а тут немного сначала удивил.

Дальше я не понял, что произошло, наверное, ребята почувствовали, что игра сделана, сбавили обороты, расслабились, были грубейшие ошибки игроков. Вратарь ошибся, во втором тайме ПАОК выходил один на один, по составу я тоже не понял, почему не играл Денис Глушаков, это стало неожиданностью, было много молодых.

Посмотрев сегодняшнюю игру, я думаю, что в следующей фаворитом будет "Спартак", он точно пройдет дальше. В ответном матче может быть другой состав и совсем другая игра.

Ответная встреча пройдет 14 августа на "Открытие Арене" в Москве.

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, второй матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)