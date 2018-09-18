Роман Хубник: "Молодежь ЦСКА будет из кожи вон лезть"

Капитан "Виктории" защитник Роман Хубник накануне матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА стал никого выделять в составе армейцев, передает из Пльзеня спецкор "СЭ" Виталий Айрапетов.

– Первый матч очень важен, – подчеркнул выступавший за "Москву" Хубник. – Мы начинаем дома. Но и все остальные встречи также имеют значение – с "Реалом" и "Ромой". ЦСКА сильно поменялся, есть много молодых игроков. Может быть, у нас больше опыта – в этом и есть некоторое преимущество. Но молодежь гостей будет из кожи вон лезть, чтобы победить. Считаю, что нам будет противостоять непредсказуемая команда. Мне пока сложно сказать, что из себя представляют москвичи.

Если говорить в целом о российском футболе, то считаю, что в этой стране проснулся голод к игре после чемпионата мира. Однако за нас будет болеть вся Чехия, намерены выложиться на 100 процентов.

После того, как прошла жеребьевка, мне два дня обрывали телефон – таков был спрос на лишний билет (улыбается). Ажиотаж перед Лигой чемпионов, конечно, чувствуется.​

"Виктория" – ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 22.00 (время московское)