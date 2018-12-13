Роман Бабаев: "Чалов получает удовольствие от футбола. У него большой потенциал!"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы над "Реалом" в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что в клубе особенно рады за Федора Чалова​, так как он является воспитанником.

– Уже завтра европейские клубы завалят ЦСКА предложениями по Федору Чалову, который провел фантастический матч?

– Безусловно, Федя прибавляет. Как и все наши футболисты. Я недавно прочитал, что мы единственная команда, совокупная трансферная стоимость игроков которой увеличилась примерно в два раза по сравнению с началом сезона. Это тоже о многом говорит. Но мы особенно радуемся за Федора, ведь он наш воспитанник. Видно, что Чалов получает удовольствие от футбола. У него большой потенциал! (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Бабаева