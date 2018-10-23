"Рома" – ЦСКА: трансляция матча – в 22.00

Во вторник, 23 октября, ЦСКА проводит матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, соперник – "Рома". Игра пройдет в Риме на Олимпийском стадионе, начало – в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Рома" – ЦСКА.

ЦСКА лидирует в группе G после двух туров – 4 очка после гостевой ничьей с "Викторией" из Пльзеня (2:2) и домашней победы над "Реалом" (1:0). "Рома" после гостевого поражения от "Реала" (0:3) и домашней победы над "Викторией" (5:0) набрала 3 очка и делит второе место с мадридским клубом.

"Рома" – ЦСКА: Лига чемпионов, групповой турнир, 23 октября 2018, онлайн-трансляция – в 22.00

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр