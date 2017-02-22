Роджер Шмидт: "То, что "Байер" смог вернуться в игру с "Атлетико" – удивительно"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт после поражения от "Атлетико" (2:4) в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команда здорово вернулась в игру во втором тайме. Также немецкий специалист отметил, что против "Атлетико" действовать очень тяжело, когда мадридский клуб ведет в счете на чужом поле.

– Мы сами создали себе проблемы, на ровном месте теряли мяч и выигрывали недостаточно много подборов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Шмидта. – Мы сами упростили задачу "Атлетико", который проявил свои сильные стороны. Во втором тайме мы сделали несколько перестановок в атаке и стали действовать более опасно в нападении. Но "Атлетико" – очень опасный соперник, особенно когда он ведет в счете в гостях.

Уровень наших соперников и наша ответная реакция во втором тайме не должны быть недооценены. То, что мы смогли такой молодой командой вернуться в игру – просто удивительно. Вы могли видеть, как много жизни и храбрости в нашей команде.

Чтобы выйти в плей-офф, мы обыграли "Тоттенхэм" и "Монако". А лучше "Атлетико" за последние несколько сезонов в Лиге чемпионов выступал только "Реал", поэтому будет несправедливо говорить, что мы уступили из-за отсутствия опыта.