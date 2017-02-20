Роджер Шмидт: "Эрнандес набрал невероятную форму"

Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что его команде необходимо исключить ошибки в предстоящей игре. Также он высоко оценил нападающего Хавьера Эрнандеса.

- Если мне не изменяет память, нам не повезло в предыдущем противостоянии с "Атлетико" в плей-офф, - приводит официальный сайт УЕФА слова Шмидта. - Тогда мы провели две очень напряженные встречи. Надо позаботиться о том, чтобы безошибочно сыграть в атаке и добиться устраивающего нас результата.

Хавьер Эрнандес набрал невероятную форму. После зимней паузы он играет как заведенный. Он много работает на команду и здорово разбирается с моментами, которые выпадают на его долю. В таких матчах очень важно иметь в составе игрока, который умеет впечатать мяч в сетку.