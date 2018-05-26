"Реал" - "Ливерпуль": Зидан выпустил тот же стартовый состав, что и в финале-2017

Стал известен состав "Реала" на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля". В атаке мадридцев с первых минут появятся Иско, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Гарет Бэйл начнет встречу в запасе.
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу - Кроос, Модрич, Каземиру - Иско, Бензема, Роналду; запасные - Касилья, Начо, Бэйл, Тео Эрнандес, Лукас Васкес, Асенсио, Ковачич.
Стоит отметить, что стартовый состав "Реала" полностью повторяет тот, что вышел на поле год назад, в финальном матче против "Ювентуса" (4:1).
Матч "Реал" - "Ливерпуль" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Ливерпуль
- Криштиану Роналду
- Карим Бензема
- Тони Кроос
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
- Лука Модрич
- Марселу Виейра
- Иско Аларкон
- Рафаэль Варан
- Даниэль Карвахаль
- Кейлор Навас
- Касилья Кико
- Матео Ковачич
- Лукас Васкес
- Марко Асенсио
- Каземиру
- Тео Эрнандес
- Начо
Pyatochok
Реал - Чемпион! Мелкобриты - Отстой!
21:41