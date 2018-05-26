"Реал" - "Ливерпуль": Зидан выпустил тот же стартовый состав, что и в финале-2017

Стал известен состав "Реала" на финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля". В атаке мадридцев с первых минут появятся Иско, Карим Бензема и Криштиану Роналду. Гарет Бэйл начнет встречу в запасе.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу - Кроос, Модрич, Каземиру - Иско, Бензема, Роналду; запасные - Касилья, Начо, Бэйл, Тео Эрнандес, Лукас Васкес, Асенсио, Ковачич.

Стоит отметить, что стартовый состав "Реала" полностью повторяет тот, что вышел на поле год назад, в финальном матче против "Ювентуса" (4:1).

Матч "Реал" - "Ливерпуль" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.