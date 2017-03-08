Рауль: "Если уж кто и способен отыграться со счета 0:4, то это "Реал"

Легенда "Реала" Рауль сомневается, что "Барселона" сможет пройти "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче парижане победили со счетом 4:0 на своем поле.

– Чтобы "Барселона" прошла, она должна провести выдающийся матч, а "ПСЖ" должен провалиться, что кажется маловероятным, – цитирует Le Figaro Рауля. – Если уж кто и способен отыграться с такого счета, то это "Реал". Он на такое способен. Если "ПСЖ" сыграет так же, как и в первом матче, "Барселона" не забьет четыре или пять мячей, как делает это в чемпионате Испании.