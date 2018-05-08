Расписание матчей Евро-2020 будет утверждено на заседании исполкома УЕФА в Киеве 24 мая

24 мая в Киеве состоится заседание исполкома УЕФА. Как сообщает официальный сайт организации, на нем будет утверждено расписание финальной части Евро-2020.

Кроме того, на повестке дня назначение хозяев финалов европейских клубных турниров в 2020 году (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига чемпионов среди женщин и Суперкубок УЕФА), регламент лицензирования клубов и финансового фэйр-плей, а также регламент различных юношеских турниров.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 12 стран-членов УЕФА.