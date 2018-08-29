Радимов отреагировал на предложение Геркуса

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов отреагировал на вопрос генерального директора "Локомотива" Ильи Геркуса о том, нужны ли ему и капитану "Спартака" Денису Глушакову билеты на матч Лиги чемпионов.

Действующий и бывший полузащитники в социальных сетях подкалывали друг друга по поводу неучастия красно-белых и сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Геркус в Твиттере опубликовал скриншот собственного комментария из Инстаграма, а затем поинтересовался у обоих, нужны ли им билеты. На что Радимов заявил, что обязательно воспользуется его предложением, если будет возможность.

- Хорошая шутка, молодец! - приводит слова Радимова RT. - Теперь точно знаю, что, если окажусь в Москве в дни матчей ЛЧ, у меня есть несколько билетов на хорошие места, причём абсолютно бесплатно! Так что обязательно воспользуюсь его предложением, если будет свободное время. Шутка действительно отличная. Здорово, когда у людей есть чувство юмора. Согласитесь, с ним легче жить.

Напомним, "Локомотив" после победы в чемпионате России-2017/18 напрямую попал в Лигу чемпионов. "Спартак", занявший третье место, не смог пройти ПАОК в 3-м отборочном раунде и сыграет в групповом этапе Лиги Европы. А "Зениту" еще предстоит побороться за путевку в еврокубки в ответном матче 4-го отборочного раунда с "Мольде".