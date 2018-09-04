Радамель Фалькао: "Атлетико" навсегда в моем сердце"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао отметил, что для него будет волнительной встреча с бывшим клубом "Атлетико". Монегаски и мадридцы сыграют в одной группе Лиги чемпионов.

– Игра против "Атлетико" будет для меня особенной, – цитирует AS Фалькао. – "Атлетико" остается в моем сердце. У меня много радостных воспоминаний со времени пребывания в Мадриде. Я навечно это сохраню.

Будет сложно бороться за победу, поскольку "Атлетико" фаворит в группе. Он играл в трех финалах еврокубков за последние пять лет. У "Атлетико" отличный тренер и потрясающий состав. Поэтому их и считают фаворитами.