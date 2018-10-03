"ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду", Неймар сделал хет-трик

"ПСЖ" обыграл "Црвену Звезду" (6:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей хет-трик сделал Неймар.

Также отличились Эдинсон Кавани, Анхель Ди Мария и Кильян Мбаппе. У сербского клуба гол в активе Марко Марина.

С тремя очками "ПСЖ" занимает второе место в группе С. У "Црвены Звезды" одно очко и последняя позиция.

В следующем туре "ПСЖ" примет "Наполи", а "Црвена Звезда" на выезде сыграет с "Ливерпулем".

Лига чемпионов

Группа С

2-й тур

"ПСЖ" (Франция) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 6:1 (4:0)

Голы: Неймар, 20 (1:0). Неймар, 22 (2:0). Кавани, 37 (3:0). Ди Мария, 42 (4:0). Мбаппе, 70 (5:0). Марин, 74 (5:1). Неймар, 81 (6:1).

"ПСЖ" (Франция): Ареола, Тиагу Силва (Керер, 76), Менье, Бернат, Кимпембе, Верратти, Рабьо, Кавани, Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82), Мбаппе (Шупо-Мотинг, 76).

"Црвена Звезда" (Сербия): Борьян, Родич, Савич (Бабич, 46), Стойкович, Дегенек, Крстичич, Симич (Павков, 46), Йовичич, Чаушич, Марин, Бен Набуан (Эбесилио, 73).

Предупреждения: Стойкович, 68. Павков, 75.

Судья: Диаш (Португалия).

3 октября. Париж. Стадион "Парк де Пренс"

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