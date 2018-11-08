Президент "Лиона": "Игроки чувствительны к постоянной критике, которая не всегда оправдана"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил недовольство ничьей с "Хоффенхаймом" (2:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Французы упустили преимущество в два мяча в большинстве.

– Игрокам не хватает уверенности, – цитирует AFP Оласа. – Мы перестали играть, когда повели в счете. Но тактическая схема была идеальной. Когда уверенность стала исчезать, возникли проблемы. Подвела точность, мы упустили много возможностей. Нужно работать над уверенностью.

Игроки чувствительны к постоянной критике, которая не всегда оправдана. В лиге 1 мы четвертые, с отставанием в четыре очка от второго места, в группе Лиги чемпионов мы вторые с преимуществом над "Хоффенхаймом". Нехорошо так терять преимущество, но важен конечный итог. Если будем говорить, что игроки и тренеры плохие, цели не достигнем.