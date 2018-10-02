Победа! ЦСКА обыграл "Реал" в "Лужниках"

ЦСКА с минимальным счетом обыграл "Реал" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Единственный гол на 2-й минуте встречи забил полузащитник Никола Влашич после грубой ошибки хавбека Тони Крооса на своей половине поля.

Отметим, что на 90+5-й минуте встречи был удален голкипер Игорь Акинфеев, получивший две желтых карточки за споры с арбитром. Место в воротах занял Георгий Кырнац, заменивший хавбека Ивана Облякова.

Лига чемпионов

Группа G

ЦСКА (Россия) - "Реал" (Испания) - 1:0 (1:0)

Гол: Влашич, 2.

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Обляков (Кырнац, 90+8), Дзагоев (Ефремов, 65), Бийол, Ахметов, Влашич, Чалов (Сигурдссон, 78).

"Реал" (Испания): Навас, Карвахаль (Одриосола, 43), Начо, Варан, Регилон, Каземиру (Модрич, 58), Кроос, Себальос, Васкес (Диас, 58), Бензема, Асенсио.

Предупреждения: Бийол, 66. Обляков, 90+3. Акинфеев, 90+5.

Удаление: Акинфеев, 90+5 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Хацеган. Георге, Шовре, Колцеску, Петреску (все - Румыния).

02 октября. Москва. Стадион "Лужники". 71811 зрителей.

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