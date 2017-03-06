Пер Мертесакер: "Мы рады играть за Венгера"

Капитан "Арсенала" Пер Мертесакер в преддверии ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" заступился за главного тренера команды Арсена Венгера. В первом поединке, который прошел в Мюнхене, лондонцы проиграли со счетом 1:5.

– Не всегда во всем виноват тренер, – приводит официальный сайт УЕФА слова Мертесакера. – Сейчас ему тяжело выбирать, но он делает это, используя все свои знания, и мы ему доверяем. Сейчас у него много вариантов.

Во многих случаях мы показывали, что "Арсенал" все может перевернуть с ног на голову, мы счастливы играть за него.