20:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Пер Мертесакер: "Мы рады играть за Венгера"

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Капитан "Арсенала" Пер Мертесакер в преддверии ответного домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии" заступился за главного тренера команды Арсена Венгера. В первом поединке, который прошел в Мюнхене, лондонцы проиграли со счетом 1:5.

– Не всегда во всем виноват тренер, – приводит официальный сайт УЕФА слова Мертесакера. – Сейчас ему тяжело выбирать, но он делает это, используя все свои знания, и мы ему доверяем. Сейчас у него много вариантов.

Во многих случаях мы показывали, что "Арсенал" все может перевернуть с ног на голову, мы счастливы играть за него.

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