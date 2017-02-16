Пепе Рейна: "Постараемся победить "Реал" в ответной встрече"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна после поражения от "Реала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что в ответной встрече команда постарается добиться нужного результата.

– Конечно, результат очень болезненный, однако он справедлив, – цитирует Рейну Marca. – Соперник доставил нам очень много проблем. Нас прижали и было очень некомфортно. Но на своем поле мы можем победить "Реал" со счетом 2:0. Это мы и постараемся сделать. "Реал" остается фаворитом, но его ждет горячий прием на нашем стадионе.