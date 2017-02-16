06:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Пепе Рейна: "Постараемся победить "Реал" в ответной встрече"

0
0
0
0

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна после поражения от "Реала" (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что в ответной встрече команда постарается добиться нужного результата.

– Конечно, результат очень болезненный, однако он справедлив, – цитирует Рейну Marca. – Соперник доставил нам очень много проблем. Нас прижали и было очень некомфортно. Но на своем поле мы можем победить "Реал" со счетом 2:0. Это мы и постараемся сделать. "Реал" остается фаворитом, но его ждет горячий прием на нашем стадионе.

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ