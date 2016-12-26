Пепе Рейна: "Наполи" важно выйти на гостевой матч с "Реалом", забыв о страхе"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна отметил, что в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" итальянскому коллективу необходимо сыграть в свой футбол. Испанец подчеркнул, что неаполитанцам необходимо забыть о страхе перед более именитым соперником.

– Нас ждет красивое противостояние, – сказал для Mediaset Рейна. – Мы можем добиться успеха, если сыграем на "Сантьяго Бернабеу" в свой футбол, при этом забыв о страхе. Важно, что ответную игру мы проведем в родных стенах. Надеюсь, наши болельщики придадут нам огромную силу, благодаря которой мы войдем в историю.