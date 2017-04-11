Пауло Дибала: "В детстве мечтал именно о таких моментах"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, оформивший дубль в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (3:0), отметил прекрасное выступление команды. Аргентинец подчеркнул, что туринцам еще рано расслабляться.

– Думаю, мы прекрасно проявили себя, – сказал для Mediaset Premium Дибала. – Мы реализовали большинство имевшихся моментов, и поедем на "Камп Ноу" с комфортным преимуществом.

Безусловно, я рад и своей игре, потому что в детстве я мечтал именно о таких моментах. Вся команда пребывает в хорошем расположении духа, мы с уверенностью идем вперед. Конечно, мы не можем расслабляться перед ответной встречей. Мы понимаем, что добиться положительного результата на поле "Барселоны" крайне тяжело. Но у "Ювентуса" отличная команда, которая постарается выйти в полуфинал.