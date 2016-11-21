18:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Омер Топрак: "Почувствовали на себе, как ЦСКА умеет контратаковать"

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Защитник "Байера" Омер Топрак на пресс-конференции накануне гостевого матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил умение армейцев ловить соперника на контратаках, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Напомним, в Германии красно-синие добились ничьей 2:2.

– В первом матче ЦСКА здорово себя показал, - сказал Топрак. – Команда играет компактно и хорошо контратакует. Мы это на себе почувствовали... Постараемся избежать завтра ошибок, которые допустили в первой встрече.

Мы были очень расстроены поражением от "Лейпцига" в выходные, но Лига чемпионов – это совсем другой турнир, и в нем мы пока не уступали.

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