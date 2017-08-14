17:50 | Футбол — Лига чемпионов

Около 100 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче Лиги чемпионов с "Янг Бойз"

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"Янг Бойз" ожидает примерно 100-115 болельщиков ЦСКА на первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Данная встреча пройдет во вторник на стадионе Stade de Suisse в Берне, вместимость которого 30 тысяч зрителей.

- Мы ожидаем порядка 100, может быть, 115 болельщиков ЦСКА. В целом ждем до 22 тысяч зрителей на трибуне, - приводит ТАСС слова пресс-атташе "Янг Бойз" Альберта Стауденманна. - Это хороший показатель. Например, на матче с киевским "Динамо" было 13 тысяч.

Напомним, что матч "Янг Бойз" - ЦСКА начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. Ответная игра пройдет в Москве 23 августа.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Drek

Удачи ЦСКА и хорошей игры!!

18:31

баламошка

Так бы сразу и написали: " У лошадей нет болельщиков".

18:09