Обляков - о победе над "Реалом": "Очень скомканные чувства. Но эта победа точно войдет в историю"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков​ после победного матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" рассказал, что футболисты армейцев по-разному отреагировали на результат. Он отметил, что эта победа точно войдет в историю, а сам матч будут помнить еще очень долго.

– Какие эмоции испытывают футболисты ЦСКА от этой исторической победы?

– Впечатления смешанные. Все ребята по-разному отреагировали: кто-то радовался победе над "Реалом", другие – расстраивались из-за вылета из еврокубков. Мы сделали все, что от нас зависело в данный конкретный момент. К сожалению, этого не хватило, - рассказал Обляков в интервью "Известиям".

– А как отреагировали лично вы?

– Очень скомканные чувства... С одной стороны, нам удалось обыграть легендарный "Реал" на "Сантьяго Бернабеу". Еще и с таким крупным счетом. С другой, наша итоговая цель не была достигнута. Из-за этого крайне обидно. Но эта победа точно войдет в историю, а сам матч будут помнить еще очень долго.

– Во время игры с "Реалом" вы как-то отслеживали ход параллельной встречи "Виктории" с "Ромой"?

– Вообще не следили за ходом этого матча. Мы были полностью сосредоточены на собственной игре. Когда ты находишься на поле, нужно быть максимально внимательным, сохранять концентрацию и не отвлекаться на какую-либо внешнюю информацию. От нас в параллельном матче ничего не зависело, поэтому следить за ним не было никакого смысла.

– Как узнали и отреагировали на то, что "Виктория" обыграла "Рому" и обогнала ЦСКА в таблице?

– Узнал обо всем уже после игры с "Реалом". Параллельная встреча, по-моему, закончилась немного позже нашей. Нам сообщил об этом кто-то со скамейки запасных. Конечно, очень расстроились. Мы были настроены на выход в весеннюю часть Лиги Европы, очень хотели остаться в еврокубках, рассчитывали на такой исход.

Но нельзя в этом винить никого кроме нас самих. Мы потеряли путевку в плей-офф не в заключительном туре группового этапа, а в предыдущей игре с "Викторией" (1:2).

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