Николас Пареха: "Был шокирован, когда сыграли со счетом 1:5 в Москве"

Защитник "Севильи" Николас Пареха после победы над "Спартаком" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что теперь борьба за выход плей-офф будет зависеть только от них самих. Также футболист заявил, что команда справилась с трудностями после поражения в Москве со счетом 1:5.

– Эта игра была очень важна для обеих команд, три очка помогут нам в борьбе за выход в плей-офф, все теперь зависит от нас, – цитирует ТАСС Пареху. – Был шокирован, когда сыграли со счетом 1:5 в Москве, но там "Спартак" сыграл очень хорошо. Они шесть раз подошли к воротам и забили пять голов, был сумасшедший матч – вечер "Спартака". Но "Севилья" должна уметь справляться с трудностями, мы это сделали, ведь времени унывать не было.