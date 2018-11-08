10:22 | Футбол — Лига чемпионов

Нико Ковач: "Феерии ожидаемо не было"

Обсудить
0

Главный тренер "Баварии"  Нико Ковач считает, что его команда заслуженно победила АЕК (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, можно было выиграть и более результативно.

– Это заслуженная победа, мы не отпустили соперника и были награждены за работу, – цитирует AFP Ковача. – Могли забить еще два или три мяча. Феерии не было, но это ожидаемо. АЕК очень плотно защищается, трудно найти свободные зоны. Сейчас у нас нет легкости, поэтому каждая победа дается непросто. Мы постепенно прогрессируем, и атмосфера в команде хороша.

Бавария - АЕК

 

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
Материалы других СМИ
Загрузка...