Нико Ковач: "Феерии ожидаемо не было"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач считает, что его команда заслуженно победила АЕК (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, можно было выиграть и более результативно.

– Это заслуженная победа, мы не отпустили соперника и были награждены за работу, – цитирует AFP Ковача. – Могли забить еще два или три мяча. Феерии не было, но это ожидаемо. АЕК очень плотно защищается, трудно найти свободные зоны. Сейчас у нас нет легкости, поэтому каждая победа дается непросто. Мы постепенно прогрессируем, и атмосфера в команде хороша.