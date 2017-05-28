"Наполи" выступит в отборочном турнире ЛЧ

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях обыграл "Сампдорию" – 4:2. В составе победителей голами отметились Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье, Марек Хамшик и Хосе Кальехон. У хозяев отличились Фабио Квальярелла и Рикардо Альварес.

"Наполи" занял третье место в серии A, поскольку в параллельной встрече "Рома" вырвала победу у "Дженоа" (3:2) и сумела сохранить второе место в турнирной таблице. Таким образом, неаполитанцы начнут свой путь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с отборочного турнира.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Сампдория" – "Наполи" – 2:4 (0:2)

Голы: Мертенс, 36 (0:1). Инсинье, 42 (0:2). Хамшик, 49 (0:3). Квальярелла, 50 (1:3). Кальехон, 65 (1:4). Альварес, 90 (2:4).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Шкриньяр, Баррето (Альварес, 77), Фернандеш (Прат, 53), Линетти, Торрейра (Паломбо, 66), Квальярелла, Шик.

"Наполи": Пепе Рейна, Кирикеш, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Джаккерини, 84), Зелиньски (Рог, 67), Жоржинью (Диавара, 71), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждение: Шкриньяр, 53.

Судья: Банти.

28 мая. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.