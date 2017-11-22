"Монако" пропустил четыре гола впервые за 8 лет

"Монако" на своем поле принимает "Лейпциг" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Хозяева к середине второго тайма проигрывают со счетом 1:4.

Отметим, что "Монако" пропустил 4 мяча во всех соревнованиях впервые за 8 лет. В последний раз такое случилось в 2009 году в матче против "Лилля" в чемпионате Франции (0:4).