00:10 | Футбол — Лига чемпионов

"Монако" пропустил четыре гола впервые за 8 лет

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"Монако" на своем поле принимает "Лейпциг" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Хозяева к середине второго тайма проигрывают со счетом 1:4.

Отметим, что "Монако" пропустил 4 мяча во всех соревнованиях впервые за 8 лет. В последний раз такое случилось в 2009 году в матче против "Лилля" в чемпионате Франции (0:4).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Генри Морган

Совсем "Монако" развалился. Печально.

00:51

resifi

В какую же помойку превратилось Монако!!!

00:42

zoostation

а от ПСЖ 1-4 в кубке Лиги в прошлом году не было разве? И в кубке Франции 0-5 было недавно

00:36

Нефилим

А Ницца им в том году не 4 вдула?

00:31