"Монако" пропустил четыре гола впервые за 8 лет

"Монако" на своем поле принимает "Лейпциг" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Хозяева к середине второго тайма проигрывают со счетом 1:4.
Отметим, что "Монако" пропустил 4 мяча во всех соревнованиях впервые за 8 лет. В последний раз такое случилось в 2009 году в матче против "Лилля" в чемпионате Франции (0:4).
Генри Морган
Совсем "Монако" развалился. Печально.
00:51
resifi
В какую же помойку превратилось Монако!!!
00:42
zoostation
а от ПСЖ 1-4 в кубке Лиги в прошлом году не было разве? И в кубке Франции 0-5 было недавно
00:36
Нефилим
А Ницца им в том году не 4 вдула?
00:31