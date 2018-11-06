"Монако" без Головина разгромно проиграл "Брюгге"

"Монако" с разгромным счетом проиграл "Брюгге" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:4). Дублем отметился полузащитник Ханс Ванакен.

Отметим, что российский хавбек монегасков Александр Головин не принимал участия в этой встрече: как ранее сообщал "СЭ", 22-летний полузащитник выбыл на две недели из-за травмы лодыжки.

Кроме того, на поле в составе "Монако" появился полузащитник Хан-Ноа Массенго. Он стал самым молодым французским игроком, сыгравшим в матче Лиги чемпионов (возраст хавбека - 17 лет и 3 месяца)

Лига чемпионов

Группа A

"Монако" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия) - 0:4 (0:3)

Голы: Ванакен, 12 (0:1). Ванакен, 17 - с пенальти (0:2). Уэсли, 24 (0:3). Вормер, 85 (0:4).

"Монако": Бенальо, Глик (Туре, 76), Сидибе, Баррека, Жемерсон, Шадли, Тилеманс, Аит Беннассер (Массенго, 68), Силла, Диоп, Фалькао (Гуано, 61).

"Брюгге": Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Клинтон Мата (Влитинк, 77), Вормер, Ритс, Ванакен, Накамба, Уэсли (Резаеи, 72), Диатта (Кулс, 6).

Предупреждение: Баррека, 15.

Судья: Диаш (Португалия).

06 ноября. Монако. Стадион "Луи II".

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