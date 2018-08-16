Министр спорта Украины: "У россиян до сих пор истерика из-за Хачериди. Так держать, казак!"

Министр спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал поступок защитника ПАОК Евгения Хачериди. После матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (0:0) он показал болельщикам красно-белых щитки цветов флага Украины.

– А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК, – написал министр на своей странице в Фейсбуке. – Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотично! Так держать, казак!

Ранее стало известно, что УЕФА не будет открывать дело в отношении украинского защитника.

Хачериди отказался объяснять мотив демонстрации щитков в цветах украинского флага //

ПАОК сделал заявление по действиям Хачериди после матча против "Спартака"