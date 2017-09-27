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23:01 | Футбол — Лига чемпионов

Мхитарян довел счет в матче ЦСКА - "МЮ" до 0:4

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил четвертый мяч своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 4:0. Армянский футболист отличился на 58-й минуте встречи, успешно сыграв на добивании.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

какая боль

23:10

aliens

Увы, таков уровень футбола в стране....

23:07

mikele

ещё не совсем довел, скоро доведут до Аргентина-Ямайка

23:04