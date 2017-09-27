Мхитарян довел счет в матче ЦСКА - "МЮ" до 0:4

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил четвертый мяч своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 4:0. Армянский футболист отличился на 58-й минуте встречи, успешно сыграв на добивании.
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
GIF-Г⚽Л! @ManUtd#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 2-й тур. #ЦСКАМЮ 0:4 57' Генрих Мхитарян @HenrikhMkh pic.twitter.com/Sx4pBPwIt4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 сентября 2017 г.
shpasic
какая боль
23:10
aliens
Увы, таков уровень футбола в стране....
23:07
mikele
ещё не совсем довел, скоро доведут до Аргентина-Ямайка
23:04