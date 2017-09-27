Мхитарян довел счет в матче ЦСКА - "МЮ" до 0:4

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян забил четвертый мяч своей команды в игре группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА – 4:0. Армянский футболист отличился на 58-й минуте встречи, успешно сыграв на добивании.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"