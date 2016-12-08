Маурисио Покеттино: "Конечно, я доволен победой над ЦСКА"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист поблагодарил болельщиков, поддержавших команду.

– Конечно, я доволен, - сказал Покеттино. - В первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам, которые в таком количестве пришли на матч. Мы хотели поменять те эмоции, которые были после домашних матчей с "Монако" и "Байером". Очень важно было выиграть, и после выступлений после "Суонси" и "Челси" мы показали, на что способны.

– Подходите к матчу с "МЮ" в лучшей форме в сезоне?

– Да, мы постепенно восстанавливаемся, но еще есть над чем работать. Немного сложно быть конкурентоспособными на таком высоком уровне. Нужно смотреть в будущее, делать "Уэмбли" нашим домом, и выступать на нем так же успешно, как сегодня. Единственное разочарование – что мы не можем продолжать выступления в Лиге чемпионов. Но Лига Европы – сильный турнир, и будем играть в нем со всей серьезностью.