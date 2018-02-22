Матс Хуммельс: "В футболе скоро будут говорить клише и банальности. Как в НБА"

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс раскритиковал журналистов, которые делают громкие заголовки из простых интервью. Он эмоционально отреагировал на скандал, раздутый из слов Арьена Роббена про недовольство заменой в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бешикташем" (5:0).

– Если кто-то что-то скажет недовольно, это тут же провоцирует скандал, – цитирует Socrates Хуммельса. – Любая цитата превращается в заголовок. Если так будет продолжаться, игроки будут говорить все более пустые слова. Как в НБА. Очень жаль, что нельзя сказать чего-то большего, чтобы это потом не было воспринято неправильно. Посмотрите на НБА. После матчей вместо объяснений – пустые слова. Легче всего использовать клише и банальности. Но мы должны все же объяснять людям суть футбола.