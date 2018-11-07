Массимо Каррера: "Рома" сильнее ЦСКА и должна выходить из группы вместе с "Реалом"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что "Рома" является более сильной командой, чем ЦСКА. Сегодня римляне сыграют с армейцами в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Сегодня ЦСКА играет дома, да еще на таком мощном стадионе, как "Лужники", - приводит слова Карреры Матч ТВ. - На трибунах будет много болельщиков ЦСКА, а в ворота возвращается лидер армейцев Игорь Акинфеев. И то, и другое очень важно, потому что команда получает дополнительную психологическую уверенность в своих силах. Я считаю, что "Рома" в любом случае в целом сильнее ЦСКА и должна выходить из этой группы вместе с "Реалом", но в домашнем матче у москвичей есть шансы сыграть успешно.

А в целом ЦСКА под руководством Гончаренко, у которого уже есть богатый опыт работы в Лиге чемпионов, – это молодая и интересная команда с хорошим будущим.

Напомним, Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября после поражения от "Арсенала" в матче 11-го тура РПЛ (2:3).

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