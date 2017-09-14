Массимо Каррера: "Промеса заменили по ошибке. Думали, что у него травма"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) подчеркнул, что заменил нападающего Квинси Промеса из-за недопонимания, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
- Почему был заменен Промес?
- Увы, произошла ошибка. Я должен был поменять другого игрока, но Промес показывал пальцем на ногу, мы подумали, что это травма, но оказалось иначе. Недопонимание.
- Почему выпустили Мельгарехо, а не Педро Рошу?
- Потому что надо было заменить Комбарова. Парагваец лучше действует в обороне.
- Как оцените игру Ещенко?
- Была мысль выпустить на фланге Самедова, но тогда команде было бы сложнее в обороне. Да, в атаке стало бы повеселее, но с обороной возникли бы сложности.
- Дмитрий Комбаров
- Спартак (футбол)
- Марибор
- Квинси Промес
- Лоренсо Мельгарехо
- Массимо Каррера
- Педро Роша
Sergey227
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01:03
Букер
Да ладно Вам всем, ну получит тот кто "не так понял", возможно сошлют, Каррера не обязан следить за каждыми жестами игроков,явная промашка помощника,он при людях не оглосует имя.
00:40
Вопреки
Цирк - шапито !!! И это главный тренер одного из двух самых богатых в Стране клубов ??? Кто вообще управляет командой в спартаковском болоте, если они "редиску" от пальца отличить не могут и не понимают, что отних хотят игроки ??? Хоть бы не позорился макаронник... Теперь всем понятно, что чемпионство оформил для команды в прошлом году босс клуба, а не тренеришка с девочками, привыкшими к помощи арбитров. Стыдно, ей богу.
00:27
igogohruhru
Стоило Промесу почесать ногу, как тут же его заменили.
00:25
Дмитрий все о*кей
С таким клубом никакого камеди не надо)
00:23
Drek
Вот ТАКОГО в футболе, я еще никогда не слышал.Вообще то этой командой кто-нибудь управляет?
00:23
cvetal
Здрасте пожрамши. Массимо, ты наверное граппу вместо вина для смелости тяпнул или всё-таки Глушков опять притаранил флян самогона?
00:17
Jean4
Да уж настоящие профи в клубе.
00:15
Andrey_Veselov
Кончился ваш карр(ь)ера!!!
00:15
П_о_в_а_р
Руководство командой уровня Бог.
00:13