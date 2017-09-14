Массимо Каррера: "Промеса заменили по ошибке. Думали, что у него травма"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) подчеркнул, что заменил нападающего Квинси Промеса из-за недопонимания, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Почему был заменен Промес?

- Увы, произошла ошибка. Я должен был поменять другого игрока, но Промес показывал пальцем на ногу, мы подумали, что это травма, но оказалось иначе. Недопонимание.

- Почему выпустили Мельгарехо, а не Педро Рошу?

- Потому что надо было заменить Комбарова. Парагваец лучше действует в обороне.

- Как оцените игру Ещенко?

- Была мысль выпустить на фланге Самедова, но тогда команде было бы сложнее в обороне. Да, в атаке стало бы повеселее, но с обороной возникли бы сложности.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"