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00:05 | Футбол — Лига чемпионов

Массимо Каррера: "Промеса заменили по ошибке. Думали, что у него травма"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) подчеркнул, что заменил нападающего Квинси Промеса из-за недопонимания, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Почему был заменен Промес?

- Увы, произошла ошибка. Я должен был поменять другого игрока, но Промес показывал пальцем на ногу, мы подумали, что это травма, но оказалось иначе. Недопонимание.

- Почему выпустили Мельгарехо, а не Педро Рошу?

- Потому что надо было заменить Комбарова. Парагваец лучше действует в обороне.

- Как оцените игру Ещенко?

- Была мысль выпустить на фланге Самедова, но тогда команде было бы сложнее в обороне. Да, в атаке стало бы повеселее, но с обороной возникли бы сложности.

Трансляция матча "Марибор" - "Спартак"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Sergey227

Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и царапин , его слова http://klarcson.blogspot.ru Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже 7 лет, а выглядит кaк новый! Доволен,как слон!

01:03

Букер

Да ладно Вам всем, ну получит тот кто "не так понял", возможно сошлют, Каррера не обязан следить за каждыми жестами игроков,явная промашка помощника,он при людях не оглосует имя.

00:40

Вопреки

Цирк - шапито !!! И это главный тренер одного из двух самых богатых в Стране клубов ??? Кто вообще управляет командой в спартаковском болоте, если они "редиску" от пальца отличить не могут и не понимают, что отних хотят игроки ??? Хоть бы не позорился макаронник... Теперь всем понятно, что чемпионство оформил для команды в прошлом году босс клуба, а не тренеришка с девочками, привыкшими к помощи арбитров. Стыдно, ей богу.

00:27

igogohruhru

Стоило Промесу почесать ногу, как тут же его заменили.

00:25

Дмитрий все о*кей

С таким клубом никакого камеди не надо)

00:23

Drek

Вот ТАКОГО в футболе, я еще никогда не слышал.Вообще то этой командой кто-нибудь управляет?

00:23

cvetal

Здрасте пожрамши. Массимо, ты наверное граппу вместо вина для смелости тяпнул или всё-таки Глушков опять притаранил флян самогона?

00:17

Jean4

Да уж настоящие профи в клубе.

00:15

Andrey_Veselov

Кончился ваш карр(ь)ера!!!

00:15

П_о_в_а_р

Руководство командой уровня Бог.

00:13