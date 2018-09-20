Марселино: "Ювентус" сыграл лучше нас"

Главный тренер "Валенсии" Марселино - о матче "Ювентусом" (0:2) в Лиге чемпионов.

- Мы играли против великолепной команды, которая была лучше нас, - цитирует специалиста Football Italia. - После удаления игра была равной, но соперник воспользовался нашими ошибками. Пенальти стали наказанием для нас. Первый пенальти перед самым перерывом стал для нас большим ударом. Когда пропускаешь на 45-й и 48-й минуте от таких специалистов, отыграться очень тяжело. Удаление Роналду? Я не видел этот эпизод. Он был под большим впечатлением от этого и даже плакал. Он говорил, что ничего не сделал. Нам нужно продолжать играть на самом высоком уровне и быть более решительными, более смелыми.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Криштиану Роналду получил красную карточку. И начал рыдать