Мариано Рахой: "Реал" снова вывел Испанию на вершину мирового спорта"

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отправил поздравительную телеграмму президенту "Реала" Флорентино Пересу, сообщает "Р-Спорт". В субботу мадридцы в третий раз подряд завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале "Ливерпуль" (3:1).

"Прошу вас передать мои самые теплые поздравления игрокам, техническому составу, руководству и всей "белой семье" с тринадцатой Лигой чемпионов, "Реал Мадрид" вновь подтвердил свое лидерство на континенте и золотыми буквами расписался в книге лучшего футбола в истории.

В своем третьем подряд европейском финале подопечные Зидана страстно сражались каждую минуту матча... Спасибо за этот спортивный спектакль, который доставил всем любителям спорта эмоции и гордость, и за то, что в очередной раз Испания оказалась на самой вершине мирового спорта. Hala Madrid", - говорится в телеграмме.