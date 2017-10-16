Марек Хамшик: "Игроки "Манчестер Сити" - монстры!"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик в преддверии группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил, что команда настраивается на победу. Хавбек подчеркнул, что болельщики получат удовольствие от предстоящей игры.

– Нас ждет сложная игра, – цитирует Football Italia Хамшика. – Болельщикам наверняка будет приятно понаблюдать за этим поединком. Понятно, что мы всегда хотим побеждать, но игроки "Манчестер Сити" – монстры! Тем не менее, мы дадим бой и настраиваемся на выход в плей-офф по итогам группового турнира.

Игра "Манчестер Сити" – "Наполи" состоится 17 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.