"Манчестер Сити" и "Монако" забили восемь мячей на двоих

"Манчестер Сити" в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Монако" - 5:3. К перерыву хозяева поля уступали в счете 1:2.
В составе горожан дублем отметился нападающий Серхио Агуэро, еще по мячу забили форвард Рахим Стерлинг, защитник Джон Стоунс и нападающий Лерой Сане.
У "Монако" дублем отметился форвард Радамель Фалькао, еще один мяч на счету полузащитника Кильяна Мбаппе. Отметим, что все тот же Фалькао не реализовал пенальти при счете 2:1 в пользу своей команды.
Ответная встреча состоится 15 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Монако" (Франция) - 5:3 (1:2)
Голы: Стерлинг, 26 (1:0). Фалькао, 32 (1:1). Мбаппе, 40 (1:2). Агуэро, 58 (2:2). Фалькао, 61 (2:3). Агуэро, 71 (3:3). Стоунс, 77 (4:3). Сане, 82 (5:3).
Нереализованный пенальти: Фалькао (Монако), 50 (вратарь)
"Манчестер Сити" (Англия): Кабальеро, Фернандинью (Сабалета, 62), Отаменди, Стоунс, Санья, Сане, ЯяТуре, Де Брейне, Сильва, Стерлинг (Хесус Навас, 89), Агуэро (Фернанду Режес, 87).
"Монако" (Франция): Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Бернарду Силва (Жоау Моутинью, 84), Фабинью, Бакайоко (Дирар, 88), Лемар, Мбаппе (Жермен, 79), Фалькао.
Предупреждения: Глик, 8. Сидибе, 25. Агуэро, 35. Фернандинью, 40. Отаменди, 49. Бакайоко, 55. Фалькао, 67. Сабалета, 73. Бернарду Силва, 76. Фабинью, 81.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
21 февраля. Манчестер. Стадион "Этихад".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Pablo_75
По-моему, один из красивейших матчей за много лет в ЛЧ. Смотрел параллельно и Байер-Атлетико 2:4, общее ощущение просто сюрреалистическое. И не скажешь что много защитники напортачили, главное - звёзды атаки Сити и Монако были в ударе...
00:44
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
какошин смотрел игру? или кальяном укурился от осознания, что получает столько же, как и эти люди, но живет на другой планете.
00:44
redgy
Отличная пара!! Ответка также будет жаркой!
00:42