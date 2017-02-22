"Манчестер Сити" и "Монако" забили восемь мячей на двоих

"Манчестер Сити" в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов одержал волевую победу над "Монако" - 5:3. К перерыву хозяева поля уступали в счете 1:2.

В составе горожан дублем отметился нападающий Серхио Агуэро, еще по мячу забили форвард Рахим Стерлинг, защитник Джон Стоунс и нападающий Лерой Сане.

У "Монако" дублем отметился форвард Радамель Фалькао, еще один мяч на счету полузащитника Кильяна Мбаппе. Отметим, что все тот же Фалькао не реализовал пенальти при счете 2:1 в пользу своей команды.

Ответная встреча состоится 15 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

"Манчестер Сити" (Англия) - "Монако" (Франция) - 5:3 (1:2)

Голы: Стерлинг, 26 (1:0). Фалькао, 32 (1:1). Мбаппе, 40 (1:2). Агуэро, 58 (2:2). Фалькао, 61 (2:3). Агуэро, 71 (3:3). Стоунс, 77 (4:3). Сане, 82 (5:3).

Нереализованный пенальти: Фалькао (Монако), 50 (вратарь)

"Манчестер Сити" (Англия): Кабальеро, Фернандинью (Сабалета, 62), Отаменди, Стоунс, Санья, Сане, ЯяТуре, Де Брейне, Сильва, Стерлинг (Хесус Навас, 89), Агуэро (Фернанду Режес, 87).

"Монако" (Франция): Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Бернарду Силва (Жоау Моутинью, 84), Фабинью, Бакайоко (Дирар, 88), Лемар, Мбаппе (Жермен, 79), Фалькао.

Предупреждения: Глик, 8. Сидибе, 25. Агуэро, 35. Фернандинью, 40. Отаменди, 49. Бакайоко, 55. Фалькао, 67. Сабалета, 73. Бернарду Силва, 76. Фабинью, 81.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

21 февраля. Манчестер. Стадион "Этихад".