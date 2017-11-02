"Ман Сити" вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв "Наполи", "Шахтеру" нужно набрать еще 1 очко

"Манчестер Сити" победил "Наполи" в выездном матче группового турнира Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардьолы выиграли во всех четырех встречах и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

В другом поединке "Шахтер" обыграл "Фейеноорд". Клубу из Донецка для попадания в 1/8 финала достаточно набрать одно очко в выездном поединке с "Наполи" и домашнем - с "Ман Сити". А вот роттердамцы могут рассчитывать в лучшем случае на попадание в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа F

"Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Голландия) - 3:1 (2:1)

Голы: Йергенсен, 12 (0:1). Феррейра, 14 (1:1). Марлос, 17 (2:1). Марлос, 68 (3:1).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Исмаили, Ордец, Хочолава, Степаненко, Тайсон, Марлос, Бернард (Патрик, 71), Фред, Феррейра (Дентинью, 89).

"Фейеноорд": Джонс, Хапс, Ньивкоп, Сен Жюст, Эль-Ахмади, Вилхена, Тапия (Дикс, 72), Амрабат, Йергенсен (Ларссон, 80), Бергхейс, Боэтиус.

Предупреждения: Хочолава, 36. Бергхейс, 50. Эль-Ахмади, 54.

Судья: Сидиропулос (Греция).

Харьков. Стадион "ОСК Металлист".

"Наполи" (Италия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:4 (1:1)

Голы: Инсинье, 21 (1:0). Отаменди, 34 (1:1). Стоунс, 48 (1:2). Жоржинью, 62 - с пенальти (2:2). Агуэро, 69 (2:3). Стерлинг, 90+2 (2:4).

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулям (Маджо, 31), Аллан (Рог, 75), Жоржинью (Унас, 82), Хамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Стоунс, Отаменди, Делф, Стерлинг, Фернандинью, Гюндоган (Сильва, 71), Де Брейне, Сане (Габриэл Жезус, 90), Агуэро (Бернарду Силва, 76).

Предупреждения: Отаменди, 90+1. Мертенс, 90+4. Кулибали, 90+4.

Судья: Брих (Германия).

Неаполь. Стадион "San Paolo".

Турнирная таблица - здесь