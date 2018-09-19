"Ман Сити" - "Лион": Депай сыграет за гостей с первых минут

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лиона" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай сыграет против другого клуба из Манчестера с первых минут.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунс, Ляпорт, Делф - Гюндоган, Фернандинью, Давид Сильва - Бернарду Силва, Жезус, Стерлинг.

"Лион": Антони Лопеш - Рафаэл, Марселу, Денайер, Менди - Корне, Ндомбеле, Шейк, Ауар - Депай, Фекир.

"Манчестер Сити" - "Лион": Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)