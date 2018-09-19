Лучано Спаллетти: "Победа над "Тоттенхэмом" дает нам веру в себя"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти - о матче с "Тоттенхэмом" (2:1) в Лиге чемпионов.

- То, как мы изменили результат матча в самом конце, делает эту победу еще более приятной, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы видели, как болельщики празднуют на трибунах, и как это для них важно. Мы все время атаковали, мы хотели порадовать их. Мы показали отличную игру. Победа дает нам веру в себя и в нашу работу. Такой игрок, как Икарди, очень важен для нас. Нам нужны его голы. Икарди - серьезный профессионал, он не тот, кто бежит от ответственности. У нас много отличных игроков, нам нужно учиться побеждать и без Мауро. Нам не хватало сыгранности между Икарди и Наингголаном. Мауро открывался между линиями, но Раджа пока не совсем готов после долгого отсутствия из-за травмы. Мы не должны терять мяч в простых ситуациях после того, как отбираем его.

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