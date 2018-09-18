"Локомотив" перед матчем с "Галатасараем" вспомнил о важных победах в Лиге чемпионов

"Локомотив" перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая" вспомнил о значимых победах в этом турнире. В частности, о встречах против "Интера" (3:0), "Андерлехта" (5:1) и "Реала" (2:0).

- Знаем вкус больших побед! - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

"Локомотив" выступает в группе D вместе с "Галатасараем", "Шальке" и "Порту".

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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