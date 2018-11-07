"Локо" уступил "Порту". Это четвертое поражение в Лиге чемпионов подряд

"Порту" обыграл "Локомотив" со счетом 4:1 в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Португальский клуб вышел на первое место в группе D, одержав третью победу в четырех встречах и набрав 10 очков. Российский клуб, напомним, потерпел четвертое поражение кряду с разницей мячей 2:10.

В составе победителей отличились Эктор Эррера, Мусса Марега, Хесус Корона и Отавиу, у "Локо" единственный мяч забил Джефферсон Фарфан. Во втором тайме дебютировал в Лиге чемпионов форвард столичного клуба Федор Смолов, вышедший на замену во втором тайме.

Лига чемпионов

Группа D

"Порту" (Португалия) – "Локомотив" (Россия) – 4:1 (2:0)

Голы: Эррера, 2 (1:0). Марега, 42 (2:0). Фарфан, 59 (2:1). Корона, 67 (3:1). Отавиу, 90+3 (4:1).

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Эдер Милитау, Фелипе, Теллес, Данилу Перейра, Оливер Торрес (Сержиу Оливейра, 84), Эррера, Корона (Эрнани, 77), Марега, Брахими (Отавиу, 68).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Ал.Миранчук, Денисов, Крыховяк, Ант.Миранчук, Фернандеш (Фарфан, 46), Эдер (Смолов, 71).

Предупреждения: Чорлука, 3. Фелипе, 48. Эдер Милитау, 61. Отавиу, 84.

Судьи: Масса. Мели, Тонолини, Довери, Иррати (все - Италия).

6 ноября. Порту. Стадион "do Dragao".

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