"Лион" спасся от поражения в матче с "Шахтером"

"Лион" сыграл вничью с "Шахтером" (2:2) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

По ходу матча "горняки" вели счетом 2:0. Дважды отличилися Жуниор Мораес. Французскому клубу удалось отыграться - забивали Мусса Дембеле и Лео Дюбуа.

"Лион" набрал четыре очка и лидирует в группе F. У "Шахтера" два очка и третья позиция. В следующем туре "Шахтер" примет "Манчестер Сити", а "Лион" на выезде сыграет с "Хоффенхаймом".

Лига чемпионов

Группа F

2-й тур

"Лион" (Франция) - "Шахтер" (Украина) - 2:2 (0:1)

Голы: Мораес, 44 (0:1). Мораес, 55 (0:2). Дембеле, 70 (1:2). Дюбуа, 72 (2:2).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Менди, Фекир, Тузар, Ауар, Ндомбеле (Диоп, 87), Дембеле (Корне, 81), Траоре (Депай, 63).

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон, Патрик (Коваленко, 75), Марлос (Фернанду, 90+1), Майкон, Мораес (Кайоде, 83).

Предупреждение: Фекир, 46.

Судья: Трейманис (Латвия).

2 октября. Лион. Стадион "Люмьер".

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