Леонид Слуцкий: "Возможно, промах Месси решил исход противостояния "Барселоны" и "Ювентуса"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, комментирующий ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом", отметил, что промах нападающего хозяев Лионеля Месси на 19-й минуте встречи может оказать решающее влияние на ход поединка. Аргентинец из убойной позиции после серии рикошетов не смог попасть в створ ворот Джанлуиджи Буффона.

– В каждом матче есть моменты, которые все определяют, – сказал Слуцкий. – В первом матче был момент, когда Буффон выручил после удара Иньесты. Возможно, это сейчас тот момент. Защитники располагались близко – Месси нужно было попасть и между ног, и в угол. Но такой мастер, как Месси, мог это сделать.

"СЭ" ведет трансляцию встречи. Первая встреча команд в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Главные цитаты Слуцкого о матче "Барселона" – "Ювентус" в одном месте