Леонарду Жардим: "У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0) выразил полное удовлетворение игрой команды и результатом встречи, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По его словам, его подопечные показали красивый футбол.

– В первую очередь мы показали красивый футбол, – сказал Жардим. – Люди, пришедшие на стадион, получили огромнейшее удовольствие. Мы сделали свою работу, взяли три очка. У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы.

Я в последнее время много говорил, особенно в матче с "Сент-Этьеном". Сегодня тоже много общался с футболистами, особенно в конце пытался поддержать нужный уровень концентрации у игроков.