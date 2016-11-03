01:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Леонарду Жардим: "У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0) выразил полное удовлетворение игрой команды и результатом встречи, передает из Монако спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По его словам, его подопечные показали красивый футбол.

– В первую очередь мы показали красивый футбол, – сказал Жардим. – Люди, пришедшие на стадион, получили огромнейшее удовольствие. Мы сделали свою работу, взяли три очка. У ЦСКА есть все шансы попасть в Лигу Европы.

Я в последнее время много говорил, особенно в матче с "Сент-Этьеном". Сегодня тоже много общался с футболистами, особенно в конце пытался поддержать нужный уровень концентрации у игроков.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Если только математические. Почему вдруг должна измениться игра - не понятно.

01:39

shpasic

на следующий сезон ЛЕ пока ещё есть шансы.

01:29

Ралпачан Фляйшманъ

2 очков для попадания в ЛЕ не хватит...

01:20

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