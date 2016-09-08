По информации "СЭ", защитник "Ростова" Федор Кудряшов дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов.

В адрес "Ростова" пришел из УЕФА факс, в котором указано, что игрок дисквалифицирован на три матча за "жестокое поведение". Кудряшов был удален в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). "Ростов" запросил полный текст решения контрольного органа УЕФА для принятия решения о целесообразности апелляции. В ближайших трех матчах в Лиге чемпионов "Ростов" сыграет с "Баварией" (13 сентября, в гостях), ПСВ (дома, 28 сентября) и "Атлетико" (дома, 19 октября). (Сергей ЕГОРОВ)